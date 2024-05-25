«Не жду чудес». Макс Ферстаппен настроен пессимистично

«Не жду чудес». Макс Ферстаппен настроен пессимистичноGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен призвал не ждать от Red Bull Racing прорыва после тяжелого начала гоночного уик-энда в Монако.