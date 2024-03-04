Мурат Кумпилов отметил значимость Послания президента: поставленные задачи выполним

Подчеркнув изменения, произошедшие в стране за последнее время, Мурат Кумпилов отметил, что разнообразные угрозы и испытания лишь укрепили нас, сплачивая и объединяя для защиты суверенитета страны в различных сферах.
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