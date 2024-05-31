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Почему Россия не может просто печатать рубли, как США печатает доллары

Почему Россия не может просто печатать рубли, как США печатает доллары

Многих, кто не сильно разбирается в экономике, мучает вопрос: почему Америка, когда ей нужны деньги, просто запускает печатный станок и решает свои проблемы без гиперинфляции и прочих экономических проклятий, а России делать то же самое с рублями нельзя, потому что бездумный запуск печатного станка может достаточно быстро обрушить экономику страны.

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