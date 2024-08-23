Нефтяные компании оказывают давление на штаты, чтобы заблокировать законы о климате

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Ассоциация генеральных прокуроров (Raga), в которую входят 28 генеральных прокуроров-республиканцев, получила $5,8 млн от Koch Industries — фонда, связанного с миллиардером Леонардом Лео, а также $18,8 млн от связанного с Лео фонда Concord с 2014 года.
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