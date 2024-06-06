Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Грузия перестала поклоняться Западу

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал новый законопроект о запрете "ЛГБТ пропаганды" ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), внесенный в парламент Грузии.
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