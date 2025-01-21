Трамп заявил, что для завершения конфликта на Украине есть еще полдня

Для завершения вооруженного противостояния на Украине есть еще полдня. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, напомнив таким образом о своем предвыборном обещании завершить конфликт за сутки.
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