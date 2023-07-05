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Саммит ООН направлен на использование мощи искусственного интеллекта

Саммит ООН направлен на использование мощи искусственного интеллекта

Организация Объединенных Наций созывает на этой неделе глобальную встречу, чтобы попытаться очертить границы искусственного интеллекта и использовать его потенциал для расширения прав и возможностей человечества, сообщает 5 июля The Japan Today.

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