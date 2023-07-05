Саммит ООН направлен на использование мощи искусственного интеллекта

Организация Объединенных Наций созывает на этой неделе глобальную встречу, чтобы попытаться очертить границы искусственного интеллекта и использовать его потенциал для расширения прав и возможностей человечества, сообщает 5 июля The Japan Today.
Организация Объединенных Наций созывает на этой неделе глобальную встречу, чтобы попытаться очертить границы искусственного интеллекта и использовать его потенциал для расширения прав и возможностей человечества, сообщает 5 июля The Japan Today.
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