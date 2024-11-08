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Картина дня. Финансы

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Порошенко имел наглость определить красные линии для Трампа и Зеленского

Порошенко имел наглость определить красные линии для Трампа и Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского и Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США, соблюдать пять «красных линий».

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
СРАЗУ, КАК ПРОЧИТАЛА ПЕРВОЕ, ОТ ПАРАШИ, ТАК И НЕ СТАЛА ЧИТАТЬ. Иди учи историю. Конечно, она не ваша, еврейская. Первый раз встречаю еврея БЕЗГРАМОТНОГО!А вот теперь, откуда НАЗВАНИЕ УКРАИНА? Знаете и сейчас есть 101 км, это куда отсылают &quot;человеков&quot;, которые не люди, а АЛКОГОЛИКИ и НАРКОМАНЫ. Как раз Вам там и место. НАЗЫВАЕТСЯ КРАЙ (на краю земли Российской), а потом они (свинья грязи найдёт) и они нашли, создавали банды-разбойников и грабили &quot;на больших дорогах&quot;.А потом надо было как-то ТО МЕСТО НАЗВАТЬ, вот и назвали У КРАЯ (Украина, окраина). Но она всё равно принадлежала Российской Империи. Поэтому США и выбрали вас, не могу о вас (параше) что-либо сказать, но Клоун СООТВЕТСТВУЕТ этому названию. Жаль ТРАМПА, а мы ему ВЕРИЛИ и Вторые ВЫБОРЫ поддерживали.Затянут они ВАС. Уж лучше, как пошутил ПУТИН.
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19 час.
Liudmila Kosteley
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19 час.
Liudmila Kosteley
https://yandex.ru/video/preview/13041084399878033787
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