Порошенко имел наглость определить красные линии для Трампа и Зеленского

Liudmila Kosteley

СРАЗУ, КАК ПРОЧИТАЛА ПЕРВОЕ, ОТ ПАРАШИ, ТАК И НЕ СТАЛА ЧИТАТЬ. Иди учи историю. Конечно, она не ваша, еврейская. Первый раз встречаю еврея БЕЗГРАМОТНОГО!А вот теперь, откуда НАЗВАНИЕ УКРАИНА? Знаете и сейчас есть 101 км, это куда отсылают "человеков", которые не люди, а АЛКОГОЛИКИ и НАРКОМАНЫ. Как раз Вам там и место. НАЗЫВАЕТСЯ КРАЙ (на краю земли Российской), а потом они (свинья грязи найдёт) и они нашли, создавали банды-разбойников и грабили "на больших дорогах".А потом надо было как-то ТО МЕСТО НАЗВАТЬ, вот и назвали У КРАЯ (Украина, окраина). Но она всё равно принадлежала Российской Империи. Поэтому США и выбрали вас, не могу о вас (параше) что-либо сказать, но Клоун СООТВЕТСТВУЕТ этому названию. Жаль ТРАМПА, а мы ему ВЕРИЛИ и Вторые ВЫБОРЫ поддерживали.Затянут они ВАС. Уж лучше, как пошутил ПУТИН.