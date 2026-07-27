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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ноттингем» предложил 21 млн евро за Рида из «Фейеноорда». Зимой защитником интересовался «Ливерпуль»

« Ноттингем Форест » сделал новое предложение о трансфере правого защитника « Фейеноорда » Дживайро Рида .

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