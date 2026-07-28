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Газета.ру

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"Афиша" провела мини-пикник на набережной культурного квартала "Брусницын"

"Афиша" провела мини-пикник на набережной культурного квартала "Брусницын"

Компания "Афиша" и сервис доставки "Купер" провели на набережной культурного квартала "Брусницын" в Санкт-Петербурге мини-пикник, приуроченный к фестивалю "Пикник Афиши х Сбер", сообщает пресс-служба компании.

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