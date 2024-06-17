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Ядерное оружие - в состояние боевой готовности: Столтенберг рассказал о консультациях в НАТО

Ядерное оружие - в состояние боевой готовности: Столтенберг рассказал о консультациях в НАТО

Страны НАТО начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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