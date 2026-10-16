Трехкратный олимпийский чемпион по боксу Феликс Савон замечен на Кубе в поисках еды на улице. В соцсетях опубликовано видео, где мужчина подъезжает на автомобиле к роющемуся в баках с мусором немолодому мужчине и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?» Тот отвечает: «Я собираю еду, чтобы поесть».