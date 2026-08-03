Постановка для шоу: Дмитриенко раскрыл причину драки скрипачей на концерте

Артист раскрыл секрет инцидента на своем рекордном концерте в Лужниках.На выступлении Вани Дмитриенко в спортивном комплексе «Лужники», состоявшемся в воскресенье 2 августа, произошла необычная потасовка между оркестрантами, которая оказалась заранее спланированным элементом шоу.
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