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Царьград

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Постановка для шоу: Дмитриенко раскрыл причину драки скрипачей на концерте

Постановка для шоу: Дмитриенко раскрыл причину драки скрипачей на концерте

Артист раскрыл секрет инцидента на своем рекордном концерте в Лужниках.На выступлении Вани Дмитриенко в спортивном комплексе «Лужники», состоявшемся в воскресенье 2 августа, произошла необычная потасовка между оркестрантами, которая оказалась заранее спланированным элементом шоу.

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