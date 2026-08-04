Трамп продлит послабления? США обсуждают приостановку закона Джонса

Временное исключение правил каботажа может помочь сдержать рост цен на топливо.Вашингтонская администрация во главе с Дональдом Трампом рассматривает возможность очередного продления приостановки действия закона Джонса, который предписывает доставку грузов между отечественными гаванями исключительно на судах местной постройки и с американскими командами, пишет Reuters.