19 октября в России отмечается Всемирный день лицеиста (или День Царскосельского лицея). Праздник приурочен к открытию Императорского Царскосельского лицея в 1811 году — первого в России учебного заведения, которое давало энциклопедическое образование без военной подготовки.
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