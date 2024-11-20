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Устал ждать троллейбус? В Челябинске можно купить свой

Устал ждать троллейбус? В Челябинске можно купить свой

На известной торговой интернет-площадке продают настоящие вагоны. Цена.У челябинцев есть уникальная возможность — купить собственный троллейбус.

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