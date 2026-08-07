Конец эпохи безусловной постоплаты: Wildberries и Ozon перекроили правила доставки и расчетов

Тихие изменения на крупнейших маркетплейсах страны вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Wildberries и Ozon начали точечно внедрять новые правила, которые для одних покупателей остались незамеченными, а для других полностью перекроили привычный сценарий шопинга.
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