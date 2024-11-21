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Убил из-за громкого плача: отец забил новорожденную дочь

Убил из-за громкого плача: отец забил новорожденную дочь

Убил из-за громкого плача: отец забил новорожденную дочь Евгения КомароваВ подмосковной Малаховке произошла трагедия, которая потрясла местных жителей и оказалась в центре внимания правоохранительных органов.

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