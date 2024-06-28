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Трамп назвал "неприемлемыми" условия Путина по миру на Украине

Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с действующим американским лидером Джо Байденом высказался на счет условий для мирного договора с Украиной, которые озвучивал президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Как сказал &quot;сами знаете кто&quot; - следующее предложение будет только хуже. Ну, кто знает, может там мазохисты сидят, те, что любят пожёстче...
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