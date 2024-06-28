Трамп назвал "неприемлемыми" условия Путина по миру на Украине

Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с действующим американским лидером Джо Байденом высказался на счет условий для мирного договора с Украиной, которые озвучивал президент РФ Владимир Путин.
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