Русская весна

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Московские рестораны получили звёзды Michelin (ВИДЕО)

Московские рестораны получили звёзды Michelin (ВИДЕО)

В Москве прошла презентация гида Michelin по российской столице. Первые в истории России звезды получили девять московских ресторанов: — одной звезды удостоились семь заведений: «Селфи» (шеф-повар Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и CABBA (Андрей Шмаков); — двух — еще два: Artest Chef’s table (Артем Астафьев) и Twins Garden (Сергей и Иван Березуцкие).

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