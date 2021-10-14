Московские рестораны получили звёзды Michelin (ВИДЕО)

В Москве прошла презентация гида Michelin по российской столице. Первые в истории России звезды получили девять московских ресторанов: — одной звезды удостоились семь заведений: «Селфи» (шеф-повар Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и CABBA (Андрей Шмаков); — двух — еще два: Artest Chef’s table (Артем Астафьев) и Twins Garden (Сергей и Иван Березуцкие).