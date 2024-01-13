Европа откровенно планирует «лезть» на Россию всей мощью

Олег Самойлов

Если уж и утилизировать, то пиндосрань! Эта падаль все равно не успокоится, если им не врезать. А если они огребут, то НИКОГДА отвечать не полезут! Воевать они могут только с племенами, что палками вооружены, но не с теми, кто имеет хотя бы рогатку!