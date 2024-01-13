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Спички - не игрушка

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Европа откровенно планирует «лезть» на Россию всей мощью

Европа откровенно планирует «лезть» на Россию всей мощью

То, что вытворяют наши «не-коллеги» и «не-партнёры» уже вообще ни в какие рамки не лезет! Кстати, они сами открыто и официально называют это «репетицией полномасштабной войны с Россией в Европе».

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Комментарии
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Княжеченко Александр
Нечего сюсюкать с Европой, по сапатке и все дела!
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10 час.
Александр Самойлик
из этой своры шакалов надо выборочно кого то утилизировать! предпочтительно из бывших братских республик которые вконец оскотинелись!!!!
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7 час.
Олег Самойлов
Если уж и утилизировать, то пиндосрань! Эта падаль все равно не успокоится, если им не врезать. А если они огребут, то НИКОГДА отвечать не полезут! Воевать они могут только с племенами, что палками вооружены, но не с теми, кто имеет хотя бы рогатку!
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4 час.

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