В Крыму прогнозируют морозы до конца недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Морозная погода сохранится в Республике Крым как минимум до конца недели, в субботу и воскресенье снова ожидаются штормовой ветер и сильные осадки в виде дождя и сильного снега.
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