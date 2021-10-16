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Жена ведущего "Україна має талант" Решетника рассказала, как им живется в Турции: "Переезжаем дальше..."

Жена ведущего "Україна має талант" Решетника рассказала, как им живется в Турции: "Переезжаем дальше..."

Жена популярного телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Холостячка" и "Україна має талант", Кристина Решетник рассказала, как отдохнула с детьми в Турции.

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