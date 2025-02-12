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Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей в условиях санкций

Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей в условиях санкций

ТАСС/Дмитрий Феоктистов Венгрия нашла решение по оплате газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций против Газпромбанка, сообщил 12 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

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