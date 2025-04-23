В России бизнесу стали реже и меньше помогать с льготной арендой земель и помещений

Число российских предпринимателей, которые получают имущественную поддержку в виде льготной аренды недвижимости и земли, в 2024 году упало на 18%, в начале 2025-го — в 1,5 раза, выяснило издание Т-банка для предпринимателей «Бизнес-Секреты».