Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

40 подписчиков

В России бизнесу стали реже и меньше помогать с льготной арендой земель и помещений

В России бизнесу стали реже и меньше помогать с льготной арендой земель и помещений

Число российских предпринимателей, которые получают имущественную поддержку в виде льготной аренды недвижимости и земли, в 2024 году упало на 18%, в начале 2025-го — в 1,5 раза, выяснило издание Т-банка для предпринимателей «Бизнес-Секреты».

Вернуться к статье
наверх