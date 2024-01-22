Как стать собственником бесхозной дачи: советы юриста Елена ГалицкаяВ России множество заброшенных дач и садовых участков, но юрист Сергей Гаврюшкин поделился секретами того, как сделать такой объект своим собственным, передают журналисты сайта ftimes.
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