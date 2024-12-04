Ход работ по строительству моста на улице Мерецкова в Петрозаводске проверил Госкомитет по стройнадзору

Завершена проверка этапа работ по строительству моста через реку Лососинка в Петрозаводске. Специалисты Госкомитета в рамках регионального государственного строительного надзора проверили выполнение работ по реконструкции мостового перехода на улице Маршала Мерецкова.
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