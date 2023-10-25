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Оператор платных парковок во Владивостоке открывает номера для штрафов

Оператор платных парковок во Владивостоке открывает номера для штрафов

Во Владивостоке прошел рейд по выявлению нарушителей правил парковки, сообщает PRIMPRESS. Оператор платных парковок ООО «Цифровое Приморье» с недавнего времени при необходимости может вручную устранять все препятствия, которые мешают корректно установить номер машины.

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