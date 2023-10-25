Оператор платных парковок во Владивостоке открывает номера для штрафов

Во Владивостоке прошел рейд по выявлению нарушителей правил парковки, сообщает PRIMPRESS. Оператор платных парковок ООО «Цифровое Приморье» с недавнего времени при необходимости может вручную устранять все препятствия, которые мешают корректно установить номер машины.
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