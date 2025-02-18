Люди пострадали при столкновении такси и трамвая в Москве

Трамвай и автомобиль такси столкнулись на Рогожском Валу.В центре Москвы произошло ДТП с участием трамвая маршрута № 12 и автомобиля такси марки Skoda, которые 18 февраля столкнулись в районе дома № 6 на Рогожском Валу.