Эксперт Вехов посоветовал россиянам блокировать счета при краже личных данных

В случае, когда мошенники получают доступ к личным данным, самым важным будет быстрая реакция. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов посоветовал сразу же блокировать все личные счета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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