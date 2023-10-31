Эксперт Ольховский прогнозирует рост цен на автомобили с начала 2024 года

Уже в начале следующего года цены на автомобили всех моделей и марок стремительно рванутся вверх. Однако перед новогодними праздниками покупатели могут рассчитывать на выгодные предложения от производителей авто, рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.