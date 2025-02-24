Пакет санкций ЕС: запрет на Lenta, отключение банков от SWIFT и ограничения на поставки

Евросоюз объявил о введении очередного, 16-го по счету, пакета санкций в отношении России. В рамках этих мер от системы SWIFT были отключены 13 российских банков, введен запрет на деятельность ряда СМИ, а также ограничены поставки товаров, которые могут быть использованы в разгоне протестов.
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