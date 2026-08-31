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Почти 480 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на дистанционное голосование

Почти 480 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на дистанционное голосование

Жителям Подмосковья доступна возможность реализовать свое избирательное право в Единый день голосования, не посещая участок.

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