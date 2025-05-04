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  • Вик Норд
    Независимая Польша,смешно...,примерно как о незаможности Украины читать.«Будет нуждаться ...
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«Не отвечает лидерам ЕС»: Трампа попросили о звонке Путину

«Не отвечает лидерам ЕС»: Трампа попросили о звонке Путину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что руководители европейских государств обратились к нему с просьбой организовать телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для поиска путей урегулирования конфликта на Украине.

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