«Динамо», вероятно, отдаст Гагнидзе в аренду «Уралу»

Новичок «Динамо» полузащитник Лука Гагнидзе, скорее всего, перейдет в «Урал» на год в аренду. 18-летний грузин пока не готов к борьбе за место в стартовом составе московского клуба, к тому же надо учитывать лимит на легионеров, сообщает «Спорт-Экспресс».
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