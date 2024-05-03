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Гасперини прокомментировал ничью «Аталанты» в матче с «Марселем»

Гасперини прокомментировал ничью «Аталанты» в матче с «Марселем»

Джан Пьеро Гасперини высказался о ничейном исходе встречи с «Марселем» в Лиге Европы. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от ничейного исхода выездной встречи Лиги Европы с «Марселем» (1:1), отметив, что его подопечные добыли хороший результат.

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