Гасперини прокомментировал ничью «Аталанты» в матче с «Марселем»

Джан Пьеро Гасперини высказался о ничейном исходе встречи с «Марселем» в Лиге Европы. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от ничейного исхода выездной встречи Лиги Европы с «Марселем» (1:1), отметив, что его подопечные добыли хороший результат.