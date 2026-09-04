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Курские новости

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Хинштейн осмотрел школу и музей Плевицкой в Курском районе

Хинштейн осмотрел школу и музей Плевицкой в Курском районе

Капитальный ремонт Винниковской школы Курской области обойдётся почти в 12 млн рублей, две трети суммы выделит регион, остальные — район.

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