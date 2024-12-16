Швеция готовится воевать против России от имени США. Об этом говорится в статье Fria Tider. Отмечается, что власти страны поручили ритуальным службам обеспечить до полумиллиона мест на кладбищах — для «нужд» Вооруженных сил Швеции.
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