Политика как она есть

Швеция готовится воевать против России от имени США. Об этом говорится в статье Fria Tider. Отмечается, что власти страны поручили ритуальным службам обеспечить до полумиллиона мест на кладбищах — для «нужд» Вооруженных сил Швеции.