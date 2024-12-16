Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    Да,все правильно!Эрдоган раскрыл с...
  • tsan tsan
    Если Турция официально "урвёт" кусок Сирии, то у курдов будут развязаны руки. Они припомнят туркам всё.Эрдоган раскрыл с...
  • Tchernichova Aneta
    не ужели кто писал статью такой тупой Никак не поймут что наркоман не президент и не имеет никакие юридические права....Зеленский анонсир...

Стало известно о готовности Швеции воевать против России от имени США

Стало известно о готовности Швеции воевать против России от имени США

Швеция готовится воевать против России от имени США. Об этом говорится в статье Fria Tider. Отмечается, что власти страны поручили ритуальным службам обеспечить до полумиллиона мест на кладбищах — для «нужд» Вооруженных сил Швеции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх