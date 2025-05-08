Роспотребнадзор: загрязнение воздуха после пожара в ангаре не выявлено

Исследование проводилось на территории ближайшей жилой застройки Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело исследование атмосферного воздуха в Колпино после пожара в ангаре на улице Металлострой.
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