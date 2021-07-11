Триппьер создал 28 моментов с учетом ЧМ-2018 и Евро-2020. Это лучший показатель среди защитников

Сборная Англии играет со сборной Италии (1:1, дополнительное время) в финале Евро-2020. Защитник английской команды Киран Триппьер создал 28 голевых моментов для партнеров с учетом игр ЧМ-2018 и Евро-2020.
Популярные статьи
- «Самая большая награда – любовь и уважение соотечественников». Космонавты МКС обратились к российским олимпийцам
- Дуэйн «Скала» Джонсон – о фотографии рядом с Шаком и Баркли: «Просто я был без обуви»
- Колосков об отказе Черчесова от неустойки: «Поступил как настоящий мужчина. Понял, что результата не было»
Свежие комментарии