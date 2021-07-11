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Триппьер создал 28 моментов с учетом ЧМ-2018 и Евро-2020. Это лучший показатель среди защитников

Сборная Англии играет со сборной Италии (1:1, дополнительное время) в финале Евро-2020. Защитник английской команды Киран Триппьер создал 28 голевых моментов для партнеров с учетом игр ЧМ-2018 и Евро-2020.

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