В Воронеже диспансеризация выявила рак легкого у 66-летней женщины

Женщина пришла на диспансеризацию в городскую поликлинику №4, чувствуя себя абсолютно здоровой: без кашля, одышки, болей в груди и прочих тревожных сигналов.
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