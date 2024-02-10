Путин поговорил с Карлсоном, а Байден – с мертвыми политиками, Киев уволил Залужного – большие итоги недели от РИА «Новый День»

На уходящую неделю пришлось сразу несколько очень обсуждаемых событий. Одним из них стало интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое прокомментировали эксперты и в России, и за рубежом.
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