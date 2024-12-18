Димитровградның Тукай исемендәге мәктәбе «Өмет» газетасын 35 еллыгы белән котлый

Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында «Безнең яраткан «Өмет»ебезгә - 35 яшь!» дигән язма чыкты. «Өмет» газетасы – өлкәбездә чыгып килүче иң абруйлы, иң сыйфатлы, иң зур тиражлы вакытлы матбугат чараларының берсе.
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