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30 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

30 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

30 июля 2024 года во всех странах отмечают День дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Также в последний день июля вспоминают Серафима Саровского — одного из самых почитаемых в России монахов.

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