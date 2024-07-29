30 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

30 июля 2024 года во всех странах отмечают День дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Также в последний день июля вспоминают Серафима Саровского — одного из самых почитаемых в России монахов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии