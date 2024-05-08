В Кронштадте вскоре начнется строительство жилых кварталов

Разрешение на это уже получено Застройщику разрешили строить малоэтажные жилые кварталы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте, проект запустят во втором квартале этого года, сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.