В Кронштадте вскоре начнется строительство жилых кварталов

Разрешение на это уже получено Застройщику разрешили строить малоэтажные жилые кварталы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте, проект запустят во втором квартале этого года, сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.
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