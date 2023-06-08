Военное обозрение

3 430 подписчиков

В американской прессе: в БРИКС стремятся даже бывшие союзники США

В американской прессе: в БРИКС стремятся даже бывшие союзники США

В БРИКС стремятся попасть многие страны мира, в том числе даже бывшие союзники США. Для большинства из них сотрудничество с этим относительно новым межгосударственным объединением становится предпочтительнее, чем ориентация на государства Запада.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх