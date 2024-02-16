СК завершил расследование дела трех генералов из Петербурга

ТАСС/Сергей Савостьянов Следственный комитет РФ завершил расследование громкого коррупционного уголовного дела, по которому обвинили в получении взятки помощника главы МВД, экс-начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенанта Сергея Умнова, его заместителя в петербургском главке по тылу генерал-майора Ивана Абакумова, главу регионального УГИБДД генерал-майора Алексея Семенова, а также бывшего начальника правового отдела УГИБДД Елену Копьеву.