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СК завершил расследование дела трех генералов из Петербурга

СК завершил расследование дела трех генералов из Петербурга

ТАСС/Сергей Савостьянов Следственный комитет РФ завершил расследование громкого коррупционного уголовного дела, по которому обвинили в получении взятки помощника главы МВД, экс-начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенанта Сергея Умнова, его заместителя в петербургском главке по тылу генерал-майора Ивана Абакумова, главу регионального УГИБДД генерал-майора Алексея Семенова, а также бывшего начальника правового отдела УГИБДД Елену Копьеву.

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