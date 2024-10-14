Adobe представила множество ИИ-функции для Photoshop и других приложений Компания A...

Adobe представила множество ИИ-функции для Photoshop и других приложенийКомпания Adobe открыла ежегодную конференцию Adobe Max анонсом новых функций на базе искусственного интеллекта для своих приложений пакета Creative Cloud.
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