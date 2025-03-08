Хинштейн отреагировал на известие о смерти Мирошниченко: «Был легендой и настоящим мужиком»

Глава Курской области Александр Хинштейн отреагировал на трагическое известие о смерти президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», бывшего начальника управления «А» ФСБ России генерал-полковника Александра Мирошниченко.
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