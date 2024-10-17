Актеры против журналистов: 18 октября на стадионе «Петровский» состоится турнир «Кубок Лаврова и Семенова»

Начало им положили полвека назад команды Большого драматического театра и газеты «Вечерний Ленинград» В Большом драматическом театре, который все привыкли кратко называть БДТ, команда появи лась благодаря любви к футболу Кирилла Лаврова.
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